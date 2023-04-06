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Белорусь перебросила по меньшей мере десяток танков к границе с Литвой

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Беларусь, Четверг 06 апреля 2023 20:34
Белорусь перебросила по меньшей мере десяток танков к границе с Литвой Фото: Беларусь перебросила по меньшей мере десяток танков к границе с Литвой (t.me modmilby)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 апреля, белорусы перебросили, по меньшей мере, десяток танков к границе с Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня ночью на железнодорожную станцию Гудогай, в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с по меньшей мере 20 единицами техники ВС РБ.

По данным мониторинговой группы, среди техники в эшелоне прибыло не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

По данным "Гаюна", переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ, дислоцирующаяся в районе Уручье (Минск).

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