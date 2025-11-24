Литва забила тревогу из-за провокаций Беларуси: была самая напряженная ночь

В Литве заявили, что ночь на 24 ноября была "самой напряженной" в ноябре из-за массированного запуска воздушных шаров с территории Беларуси. В стране призвали ЕС отреагировать на атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT и заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, которое приводит The Guardian.
"У нас была, пожалуй, самая напряженная ночь за весь ноябрь, потому что запуски метеозондов начались около 17:00 из Беларуси и продолжались до 02:00 ночи", - сказал руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
По его словам, закрытие воздушного пространства было "обусловлено именно длительными масштабами и интенсивностью запусков метеозондов".
Он добавил, что из-за метеозондов Вильнюсский аэропорт отменил 13 рейсов, а еще 6 перенаправили в Каунас.
"Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот", - сказал Виткаускас. Всего в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 шаров.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также рассказал о растущем разочаровании Литвы постоянными нарушениями воздушного пространства метеорологическими аэростатами, запущенными из Беларуси, что регулярно приводит к закрытию аэропортов, причем аэропорт Вильнюса закрывался дважды за последние 24 часа.
Он сказал, что поднимет эти вопросы во время сегодняшних переговоров, поскольку за последние недели пострадало более 30 000 пассажиров, а более 200 рейсов было перенаправлено.
"Мы не можем нормально функционировать", - заявил он.
Он отметил, что Беларусь также продолжает захватывать литовские грузовики и полуприцепы "и шантажировать нас, оказывая давление на нашу экономику".
"ЕС должен ответить на эти комбинированные атаки", - сказал он.
Напомним, 4 ноября неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.
При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.
Также стало известно, что в Литве задержали оператора дрона, который летал возле аэропорта в Вильнюсе.