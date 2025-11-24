Литва забила тревогу из-за провокаций Беларуси: была самая напряженная ночь

"У нас была, пожалуй, самая напряженная ночь за весь ноябрь, потому что запуски метеозондов начались около 17:00 из Беларуси и продолжались до 02:00 ночи", - сказал руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

По его словам, закрытие воздушного пространства было "обусловлено именно длительными масштабами и интенсивностью запусков метеозондов".

Он добавил, что из-за метеозондов Вильнюсский аэропорт отменил 13 рейсов, а еще 6 перенаправили в Каунас.

"Более тысячи пассажиров пришлось перевезти из Каунаса в Вильнюс и наоборот", - сказал Виткаускас. Всего в воздушном пространстве Литвы зафиксировали более 40 шаров.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также рассказал о растущем разочаровании Литвы постоянными нарушениями воздушного пространства метеорологическими аэростатами, запущенными из Беларуси, что регулярно приводит к закрытию аэропортов, причем аэропорт Вильнюса закрывался дважды за последние 24 часа.

Он сказал, что поднимет эти вопросы во время сегодняшних переговоров, поскольку за последние недели пострадало более 30 000 пассажиров, а более 200 рейсов было перенаправлено.

"Мы не можем нормально функционировать", - заявил он.

Он отметил, что Беларусь также продолжает захватывать литовские грузовики и полуприцепы "и шантажировать нас, оказывая давление на нашу экономику".

"ЕС должен ответить на эти комбинированные атаки", - сказал он.