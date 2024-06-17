Литва уже вторую неделю фиксирует повышенную активность авиации РФ в Балтийском регионе

"Активность российских самолетов в регионе может быть связана с международными учениями BALTOPS, "Железный волк 2024-1", которые проходят в Балтийском регионе", - сообщили в Минобороны Литвы.

По данным ведомства, на прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, совершили 11 вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Всего было выявлено и сопровождено семь тактических бомбардировщиков СУ-24, пять истребителей СУ-27, четыре истребителя СУ-30, два истребителя-бомбардировщика СУ-34, четыре самолета-разведчика Ил-20, два самолета-разведчика и аэрокартографа Ан-30, а также один раз пассажирский самолет Ил-96.

Большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными передатчиками и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Также отмечается, что большинство из них взлетели из Калининградской области в международном воздушном пространстве и совершили посадку там же, в Калининградской области.

Кроме того, на прошлой неделе воздушная полиция НАТО в Литве также совершила 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов, летевших в международном воздушном пространстве.

Как сообщается, обычно на неделю фиксируются лишь единичные подобные случаи.

Военные учения НАТО в Балтийском регионе

В Балтийском море проходят крупнейшие на сегодня военные учения BALTOPS'24. Они стартовали 7 июня и завершатся 20 июня.

В учениях принимают участие около девяти тысяч военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО.