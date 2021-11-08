Литва може ввести НС через загрозу напливу нелегалів з Білорусі

Як заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Вільнюсу загрожує такий же наплив мігрантів, як сьогодні тисячі людей намагаються потрапити до Польщі. У той же час, за її словами, на кордоні Литви з Білоруссю ситуація поки стабільна.

"Але ми дійсно спостерігаємо за тим, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Звичайно, це означає, що ми можемо очікувати подібних вторгнень і атак. Тому всі наші установи максимально підготовлені, максимально готова наша армія", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що литовські відомства готують відповідь на всі можливі сценарії.

"Враховуючи цю дійсно серйозну ситуацію, МВС пропонує ввести надзвичайний стан. Ця пропозиція має бути розглянута урядом", - додала Білотайте.

Якщо надзвичайний стан буде введено, то він охопить тільки прикордонні муніципалітети Литви.