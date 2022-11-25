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Зеленский поговорил по телефону с президентом Еврокомиссии: что обсудили

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 20:09
Зеленский поговорил по телефону с президентом Еврокомиссии: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 ноября, провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и обсудил ограничения цен на нефть, а также новый пакет помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Обсудил с Президентом Еврокомиссии "зерновую инициативу". Поблагодарил за масштабную финансовую помощь от ЕС и начатую работу над девятым санкционным пакетом", - отметил Зеленский.

По его словам, лимит цен на российскую нефть должен быть действенным. Также в ходе разговора политики обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Президент Еврокомиссии, в свою очередь, заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для восстановления электро- и теплоснабжения. Она также сообщила, что ЕС готовит доставку в Украину крупных пакетов финансовой помощи от стран-членов блока и из резервов комиссии.

По ее словам, Евросоюз предоставит 200 средних трансформаторов и большой автотрансформатор из Литвы, средний автотрансформатор из Латвии и 40 тяжелых генераторов из резерва ЕС в Румынии. Каждый из этих генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу.

Ранее мы писали, что Европейский союз готовит девятый пакет санкций против Российской Федерации. По словам президента Европарламента Урсулы фон дер Ляен, работа идет полным ходом.

Также сообщалось, что Европарламент проголосовал за резолюцию об объявлении России государством-спонсором терроризма.

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