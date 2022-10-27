Литва отправила в Украину внедорожники и другую технику для ВСУ

Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи. В частности, украинские военные получат внедорожники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", - написал глава Минобороны.

Напомним, недавно Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он включает в себя зимнюю одежду и снаряжение, минометы, бронемашины, тепловизоры и беспилотники.

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