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Литва выделит 2 млн евро на инициативу Grain from Ukraine

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва выделит еще 2 млн евро на глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"На протяжении веков Россия меняла названия, но не характер и методы. Спустя почти столетие после Голодомора Россия вновь пытается использовать продовольствие в качестве оружия, на этот раз путем разрушения гражданских портов Украины, зернохранилищ и блокады Черного моря", - заявила она. 

Шимоните заявила, что единственный способ обеспечить продовольственную безопасность и прочный мир в Европе - это помочь Украине выиграть эту войну и как можно скорее победить Россию.

"На 2-м саммите "Зерно из Украины" я объявила, что в этом году Литва внесет еще 2 млн евро в эту глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского, чтобы помочь смягчить угрозы продовольственной безопасности, вызванные агрессивной войной России", - подчеркнула премьер Литвы. 

Grain from Ukraine

В ноябре 2022 года Зеленский объявил об инициативе Grain from Ukraine. В ее рамках украинское продовольствие отправляется в страны Африки и Азии, жители которых страдают от голода.

В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы "невыполнения его условий". Кремль также начал обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины. После этого курсирование судов стало еще более опасным.

При этом в августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

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