Литва выделила 10 миллионов евро на дальнобойное оружие для Украины,- Умеров
Литва выделила 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения для Украины. Это поможет усилить дальность украинских военных возможностей на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
Министерство национальной обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство современного украинского дальнобойного вооружения.
Это первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан между Киевом и Вильнюсом в декабре 2024 года.
По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинское оружие, изготовленное благодаря этой поддержке, уже эффективно работает на фронте - усиливая дальность, точность и огневую мощь Сил обороны.
Украина совместно с литовскими партнерами работает над следующим этапом - еще одним траншем в 10 миллионов евро, который позволит расширить производство и еще больше укрепить обороноспособность.
Умеров назвал такое сотрудничество стратегической инвестицией в силу Украины, ее независимость и безопасность всей Европы.
"Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу", - отметил он.
Помощь Украине от Литвы
Напомним, в марте мы сообщали, что Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и собирается приобрести вооружение для ВСУ на минимум 20 млн евро.
В середине января министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 млн евро.
Также ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал предоставить Украине современное вооружение и дальнобойную ударную способность.
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