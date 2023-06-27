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Литва и Латвия призвали усилить восточный фланг НАТО из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Фото: Литва и Латвия призвали усилить восточный фланг НАТО из-за "вагнеровцев" в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантическому альянсу необходимо укрепить свой восточный фланг в ответ на перемещение частной военной компании "Вагнера" в Беларусь.

Об этом заявили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Ринкевичса, передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь Альянсу необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

"(Это следует рассматривать - ред.) в свете саммита НАТО и всех дискуссий, которые мы ведем об обороне, сдерживании, и необходимых решениях для укрепления безопасности восточного фланга", - отметил министр.

При этом Ландсбергис подчеркнул, что скорость наступления “вагнеровцев” на территории России показала, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении.

"Границы наших стран находятся всего в сотнях километров от этой деятельности, поэтому им может понадобиться 8-10 часов, чтобы внезапно появиться где-то в Беларуси вблизи Литвы. Это создает более нестабильную, непредсказуемую среду для нашего региона", - добавил литовский министр.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Отметим, на прошлой неделе основатель ЧВК “Вагнера” пытался провести госпереворот в России со своими наемниками. Им удалось взять под контроль Ростов вместе с местными военными объектами и продолжить движение в сторону Москвы.

Но после разговора Пригожина с Лукашенко бунт резко затих, а наемники развернулись в другую сторону.

Уже сегодня, 27 июня, стало известно, что основатель частной военной компании находится на территории Беларуси. При этом Лукашенко захотел принять в состав своей армии наемников Пригожина.

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