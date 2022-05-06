RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва - країнам, які проти нафтового ембарго: відвідайте містечка під Києвом

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter com TRTWorldNow)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився щодо країн, які виступають проти ембарго на російську нафту. Він закликав відвідати їх місця під Києвом (де окупанти вчиняли звірства) аби переглянути свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-конференції.

"Тривають складні дискусії та дебати щодо запровадження ембарго на російську нафту. Деякі країни зараз просять про виключення. Коли мова йде про такі виключення я вважаю, напевно не всі країни, які прохають про це ще не відвідали містечка навколо Києва. Бо людям, населенням цих міст не дали виключення, їм не дали можливість зібрати свої речі, забрати своїх дітей у безпечне місце. Тому, я думаю, треба ці країни запросити, щоб вони переглянули свої позиції з точки зору санкцій. Це було справедливо щодо народу України", - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не може підтримати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у його нинішньому вигляді, включно з ембарго на імпорт російської нафти, оскільки для його країни це "рівносильно атомній бомбі".

Раніше стало відомо, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, вони, зокрема будуть націлені на нафтову промисловість РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛитваНафтаВійна Росії проти України