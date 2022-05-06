Литва - країнам, які проти нафтового ембарго: відвідайте містечка під Києвом

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився щодо країн, які виступають проти ембарго на російську нафту. Він закликав відвідати їх місця під Києвом (де окупанти вчиняли звірства) аби переглянути свою позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-конференції.

"Тривають складні дискусії та дебати щодо запровадження ембарго на російську нафту. Деякі країни зараз просять про виключення. Коли мова йде про такі виключення я вважаю, напевно не всі країни, які прохають про це ще не відвідали містечка навколо Києва. Бо людям, населенням цих міст не дали виключення, їм не дали можливість зібрати свої речі, забрати своїх дітей у безпечне місце. Тому, я думаю, треба ці країни запросити, щоб вони переглянули свої позиції з точки зору санкцій. Це було справедливо щодо народу України", - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не може підтримати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у його нинішньому вигляді, включно з ембарго на імпорт російської нафти, оскільки для його країни це "рівносильно атомній бомбі".

Раніше стало відомо, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, вони, зокрема будуть націлені на нафтову промисловість РФ.

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