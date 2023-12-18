RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва, Швеция и Канада создали группу для восстановления транспортной отрасли Украины

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков с коллегами из Канады, Швеции и Литвы (facebook.com/serhiy.derkach)
Автор: Иван Носальский

Литва, Швеция и Канада решили создать "Группу общих интересов для Украины". Она займется поддержкой восстановления украинской транспортной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

По словам Деркача, Киев посетили министр транспорта Литвы Мариус Скудоис, министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон и генеральный секретарь Международного транспортного форума Янг Те Ким. 

"Повод - создание "Группы общих интересов для Украины" (CIG4U). Это инициатива трех стран: Литвы, Швеции и Канады в рамках Международного транспортного форума. Цель работы группы - поддержка восстановления транспортной отрасли и развитие логистических путей", - уточнил замминистра. 

Главными направлениями работы группы станут:

  • координация поддержки материальных нужд, связанных с транспортом;
  • аналитическая поддержка восстановления транспортного сообщения. 

Чиновник рассказал, что первые проекты будут направлены на развитие автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок Украины. 

Что предшествовало

Напомним, в начале ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Они не пропускали грузовики через КПП. Аналогичные забастовки начались в Венгрии и Словакии. 

Это повлияло на украинский экспорт, поскольку из-за блокады границы на пунктах пропуска пропускали только по 2-3 грузовика в час. 

Сегодня, 18 декабря, польские перевозчики возобновили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск"

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияЛитваКанадаПомощь Украине