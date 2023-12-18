Литва, Швеция и Канада создали группу для восстановления транспортной отрасли Украины

По словам Деркача, Киев посетили министр транспорта Литвы Мариус Скудоис, министр инфраструктуры Швеции Андреас Карлсон и генеральный секретарь Международного транспортного форума Янг Те Ким.

"Повод - создание "Группы общих интересов для Украины" (CIG4U). Это инициатива трех стран: Литвы, Швеции и Канады в рамках Международного транспортного форума. Цель работы группы - поддержка восстановления транспортной отрасли и развитие логистических путей", - уточнил замминистра.

Главными направлениями работы группы станут:

координация поддержки материальных нужд, связанных с транспортом;

аналитическая поддержка восстановления транспортного сообщения.

Чиновник рассказал, что первые проекты будут направлены на развитие автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок Украины.

Что предшествовало

Напомним, в начале ноября польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Они не пропускали грузовики через КПП. Аналогичные забастовки начались в Венгрии и Словакии.

Это повлияло на украинский экспорт, поскольку из-за блокады границы на пунктах пропуска пропускали только по 2-3 грузовика в час.

Сегодня, 18 декабря, польские перевозчики возобновили забастовку на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".