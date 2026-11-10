Литва начнет жесткие проверки транзитного зерна из России и Беларуси, - Reuters

Как пишет агентство, в сентябре страна уже начала проверку партий зерна из России и Беларуси, заявив, что подозревает, что часть его поступает с временно оккупированных территорий Украины.

На этом фоне уже со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза, которые отправляются на экспорт через балтийский морской порт Клайпеда из России и Беларуси - не будут проходить таможенный контроль до получения результатов анализов.

"Проверки могут занять два месяца и более. Если заявленное происхождение окажется ложным, груз придется вернуть или уничтожить", - сказал изданию представитель Министерства сельского хозяйства Литвы.

Он пояснил, что поскольку в Литве нет лаборатории, где есть возможность проводить необходимые анализов, то их проведения за границей занимает время. Все расходы, связанные с хранением, проверкой, возвратом или уничтожением зерна - возьмут на себя экспортеры.

Reuters отметило, что несмотря на то, что санкции ЕС запрещают импорт российского зерна, транзит через территорию блока по-прежнему разрешен.

Москва в свою очередь не прокомментировала статус зерна, которое было собрано о оккупированных территориях Украины.

Агентство подчеркнуло, что страны Балтии стремятся остановить транзит зерна из РФ и Беларуси через свои порты после того, как Москва чаще стала использовать балтийские маршруты в связи с атаками Украины на суда и инфраструктуру в черноморских порта.

Менеджер по товарным рискам а компании StoneX Мэтт Аммерманн отметил, что экспорт российской пшеницы составляет примерно половину от обычного объема, несмотря на попытки найти альтернативные экспортные маршруты.