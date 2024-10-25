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Литва разберет линии электропередачи, соединяющие ее с РФ и Беларусью

Иллюстративное фото: Литва разберет линии электропередачи, соединяющие ее с РФ и Беларусью (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Литва отключит линии электропередачи с Россией и Беларусью. Это произойдет до февраля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пишет издание, литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid 8 февраля следующего года отключит все линии электропередачи из РФ и Беларуси. После чего начнется демонтаж.

А уже 9 февраля 2025 г. балтийские электросети синхронизируют с сетями западноевропейских стран.

"Поскольку синхронизация сети с континентальной Европой приближается, правительство в среду отключило семь 330-киловольтных связей с Россией и Беларусью из списка активов и объектов, важных для национальной безопасности", - говорится в материале.

Ранее РБК-Украина писала о том, что усиление контроля за ввозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт.

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