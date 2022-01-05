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Литва вирішила не продовжувати НС на кордоні з Білоруссю

Автор: Ольга Белей

Уряд Литви в середу, 5 грудня, прийняв рішення не продовжувати надзвичайний стан уздовж кордону країни з Білоруссю. Також режиму НС не буде в таборах, де знаходяться мігранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В даний час уряд не буде пропонувати продовжити надзвичайний стан після 15 січня, але, можливо, нам доведеться розглянути це в залежності від того, як буде розвиватися ситуація", - заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, Литва ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю 9 листопада під час останнього загострення штучної міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Крім того, в середині грудня Литва продовжила НП на кордоні з Білоруссю до 24 січня.

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Литва