Литва розглядає прибуття російських військових до Білорусі як пряму загрозу

У Міністерстві оборони Литви назвали прибуття російських військових до Білорусі "прямою загрозою". Литва вважає це дестабілізуючим фактором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Facebook .

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізуючий фактор ситуації у сфері безпеки, а й як ще більшу безпосередню загрозу для Литви", - наголосив литовський міністр.

Перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість", вже прибули до Білорусі. Очікується, що тренування продовжаться з 10 по 20 лютого.