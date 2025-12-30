RU

Литва продлевает запрет на транзит товаров в РФ до 2027 года

Фото: пограничники Литвы (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Литва продлевает временные ограничения на транзит определенных товаров через страну, чтобы предотвратить их использование в военных целях и укрепить безопасность региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания LRT.

Продление ограничений на транзит

Власти Литвы приняли решение продлить до 2 января 2027 года временные ограничения на транзит автотранспортом определенных товаров двойного назначения.

Эти меры направлены на предотвращение их возможного использования в вооруженном конфликте против Украины и на усиление безопасности всей Европы.

Причины продления

По данным Минэкономики Литвы, введенные ранее ограничения уже помогли сократить потоки товаров в Россию и Беларусь, однако угроза обхода санкций сохраняется.

Продление мер обеспечивает эффективное применение международных ограничений и снижает риск их нарушения.

Будущие меры контроля

Литва планирует внедрить дополнительные механизмы экспортного контроля для товаров с высоким уровнем риска, следуя нормам Европейского Союза.

Эти шаги позволят усилить мониторинг и предотвратить несанкционированное использование стратегических товаров.

Продление временных ограничений подтверждает стратегический подход Литвы к обеспечению безопасности и соблюдению международных санкций, а также демонстрирует готовность страны адаптировать меры контроля в ответ на изменяющиеся угрозы.

Напоминаем, что Литва объявила о создании нового военного полигона в районе Сувалкского коридора. Полигон бригадного масштаба станет важным элементом укрепления оборонных возможностей страны и НАТО на уязвимой границе с Беларусью.

Отметим, что правительство Литвы объявило чрезвычайное положение по всей стране из-за контрабандных метеозондов из Беларуси, представляющих угрозу национальной безопасности.

