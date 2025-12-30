Литва продлевает запрет на транзит товаров в РФ до 2027 года

Продление ограничений на транзит

Власти Литвы приняли решение продлить до 2 января 2027 года временные ограничения на транзит автотранспортом определенных товаров двойного назначения.

Эти меры направлены на предотвращение их возможного использования в вооруженном конфликте против Украины и на усиление безопасности всей Европы.

Причины продления

По данным Минэкономики Литвы, введенные ранее ограничения уже помогли сократить потоки товаров в Россию и Беларусь, однако угроза обхода санкций сохраняется.

Продление мер обеспечивает эффективное применение международных ограничений и снижает риск их нарушения.

Будущие меры контроля

Литва планирует внедрить дополнительные механизмы экспортного контроля для товаров с высоким уровнем риска, следуя нормам Европейского Союза.

Эти шаги позволят усилить мониторинг и предотвратить несанкционированное использование стратегических товаров.

Продление временных ограничений подтверждает стратегический подход Литвы к обеспечению безопасности и соблюдению международных санкций, а также демонстрирует готовность страны адаптировать меры контроля в ответ на изменяющиеся угрозы.