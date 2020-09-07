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Литва закликала владу Білорусі негайно звільнити Колеснікову

Автор: РБК-Україна

Литва закликає владу Білорусі негайно звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову. При цьому литовська сторона називає дії білоруського режиму "сталінськими методами".

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

За його словами, керівництво Білорусі замість діалогу з протестувальниками намагається "знищити одного за іншим".

"Викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська - ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена", - додав Лінкявічус.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Мінська невідомі викрали Колеснікову. Вона є членом координаційної ради опозиції і соратницею опонентки президента Олександра Лукашенка Світлани Тіхановської.

Як пишуть білоруські ЗМІ, невідомі посадили Колеснікову до мікроавтобуса і відвезли в невідомому напрямку. Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що у відомстві немає інформації про затримання Колесникової та інших членів координаційної ради.

До цього повідомлялося про затримання члена координаційної ради опозиції Андрія Єгорова, місце його знаходження досі не встановлено.

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