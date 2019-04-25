Литва закликала не визнавати незаконно видані жителям ОРДЛО паспорта РФ

Міністерство закордонних справ Литви суворо засуджує указ президента РФ Володимира Путіна, яким спрощується порядок надання російського громадянства громадянам України, які проживають в ОРДЛО. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

Зокрема, Литва вважає таке рішення незаконним втручанням у внутрішні справи України, грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Литва закликає міжнародне співтовариство суворо засудити дані невиправдані дії Росії, закликає не визнавати незаконно видані РФ документи і неухильно посилювати санкції відносно Росії за тривалі порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, ЄС заявив, що підписання указу Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей є посяганням на суверенітет України.

Державний департамент США засуджує рішення президента Росії Володимира Путіна про спрощене надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу.