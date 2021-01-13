Литва призупинила вакцинацію населення препаратом Pfizer

Влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Литви.

За даними відомства, температурний режим міг бути порушений при доставці препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де робляться щеплення.

Вакцинація від COVID-19 почалася в Литві 27 грудня

акцина компанії Pfizer повинна зберігатися при екстремально низькій температурі -75 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Крім того, Латвія буде безкоштовно вакцинувати українців, у яких є посвідка на проживання в країні.