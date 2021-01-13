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Литва призупинила вакцинацію населення препаратом Pfizer

Автор: РБК-Україна

Влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Литви.

За даними відомства, температурний режим міг бути порушений при доставці препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де робляться щеплення.

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Вакцинація від COVID-19 почалася в Литві 27 грудня

акцина компанії Pfizer повинна зберігатися при екстремально низькій температурі -75 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

Крім того, Латвія буде безкоштовно вакцинувати українців, у яких є посвідка на проживання в країні.

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