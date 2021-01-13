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Литва приостановила вакцинацию населения препаратом Pfizer

Автор: РБК-Украина

Власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы.

По данным ведомства, температурный режим мог быть нарушен при доставке препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.

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Вакцинация от COVID-19 началась в Литве 27 декабря

акцина компании Pfizer должна храниться при экстремально низкой температуре - -75 градусов по Цельсию.

Напомним, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Кроме того, Латвия будет бесплатно вакцинировать украинцев, у которых есть вид на жительство в стране.

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