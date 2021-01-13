Литва приостановила вакцинацию населения препаратом Pfizer

Власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы.

По данным ведомства, температурный режим мог быть нарушен при доставке препаратов в клиники Каунаса и Паневежиса, где делаются прививки.

Вакцинация от COVID-19 началась в Литве 27 декабря

акцина компании Pfizer должна храниться при экстремально низкой температуре - -75 градусов по Цельсию.

Напомним, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

Кроме того, Латвия будет бесплатно вакцинировать украинцев, у которых есть вид на жительство в стране.