Литва прийняла близько 38 тисяч українських біженців
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що кількість українців, які через війну Росії проти України виїхали до Литви становить вже близько 38 тисяч. При цьому 16,2 тисячі з них - неповнолітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський публічний мовник LRT.
За даними Департаменту статистики Литви, майже 4,4 тисячі прибулих до Литви українських біженців - це діти віком до 6 років.
За останню добу в Литві було зареєстровано 688 біженців, включаючи 254 неповнолітніх, у тому числі 70 дітей у віці до 6 років.
Близько третини українців, що прибули зареєстровані у Вільнюському реєстраційному центрі.
Інші зареєстровані в територіальних підрозділах Департаменту міграції, в реєстраційних центрах Клайпеди, Каунаса, Алітуса, Шяуляя і Маріямполе.
Більшість прибулих українців зверталися за тимчасовим посвідкою на проживання.
Нагадаємо, в Україні запустили ще одну програму допомоги біженцям з дітьми, які постраждали через війну Росії проти України.
Ми також писали про те, що Швеція виділяє понад 1 млрд доларів на розміщення біженців з України.
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