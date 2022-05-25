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Литва прийме на реабілітацію українських солдатів, - Міноборони

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Литва, Середа 25 травня 2022 02:16
Литва прийме на реабілітацію українських солдатів, - Міноборони Фото: Литва готова прийняти на реабілітацію українських військових (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Литва прийме на реабілітацію українських військових, готова організувати різні тренінги та курси для наших солдатів та інструкторів, а також продовжить постачати військову техніку.

Про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна.

"У найближчі тижні Литва прийме на реабілітацію українських солдатів. Система охорони здоров'я Литви готова прийняти на лікування поранених солдатів", - зазначив Анушаускас.

Він також заявив, що Збройні сили Литви готові провести навчання українських саперів і забезпечити підготовлених фахівців індивідуальними засобами розмінування.

"Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні, і Україні, яка показала свою силу, треба всіляко допомагати. Навчання українських військовослужбовців використанню західної військової техніки в даний час є головним пріоритетом", - додав міністр оборони Литви.

За словами Анушаускаса, кількість країн, що безпосередньо підтримують Україну, збільшилася ще на чотири - до 47 країн.

США організовують координаційні зустрічі між міністрами оборони країн, що надають допомогу Україні. Під час зустрічей міністри оборони цих країн обговорюють і погоджують свою підтримку України. Наступна така зустріч запланована на 15 червня в Брюсселі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна повинна сама визначити умови для закінчення війни з Росією.

Ми також писали про те, що Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

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