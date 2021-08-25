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Литва прийме 200 біженців з Афганістану

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Литва, Середа 25 серпня 2021 21:13
Литва прийме 200 біженців з Афганістану Фото: Литва прийме 200 біженців з Афганістану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви прийняв рішення прийняти в країні 200 біженців з Афганістану. Для забезпечення їхніх потреб виділили 600 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Проект підготовлений з урахуванням складної ситуації в Афганістані. У країні виникла загроза для громадян Афганістану, які допомагали Збройним силам Литви та інших країн НАТО", - йдеться в постанові уряду.

Міністерство оборони Литви отримало доручення з організації переведення в країну не більше 200 таких громадян Афганістану і забезпечити їх потреби.

Кошти в розмірі 600 тисяч євро покриють витрати на розселення і утримання новоприбулих, поки їм не буде надано статус біженців. З цих грошей будуть оплачуватися комунальні витрати, харчування, витрати на особисті потреби емігрантів.

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