Литва прийме 200 біженців з Афганістану

Уряд Литви прийняв рішення прийняти в країні 200 біженців з Афганістану. Для забезпечення їхніх потреб виділили 600 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Проект підготовлений з урахуванням складної ситуації в Афганістані. У країні виникла загроза для громадян Афганістану, які допомагали Збройним силам Литви та інших країн НАТО", - йдеться в постанові уряду.

Міністерство оборони Литви отримало доручення з організації переведення в країну не більше 200 таких громадян Афганістану і забезпечити їх потреби.

Кошти в розмірі 600 тисяч євро покриють витрати на розселення і утримання новоприбулих, поки їм не буде надано статус біженців. З цих грошей будуть оплачуватися комунальні витрати, харчування, витрати на особисті потреби емігрантів.