Литва представила план врегулювання кризи в Білорусі

На тлі протестів у Білорусі Литва, Латвія і Польща підготували план врегулювання кризи. Він включає в себе три пункти.

Про це на прес-конференції заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає видання 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше викликає серйозну заклопотаність. Продовжує литися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять у тюрми. Ми, як сусідня країна, разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - заявив Науседа.

Він також зазначив, що лідери Латвії, Польщі та Литви підготували план, який складається з трьох пунктів. По-перше, влада Білорусі має припинити застосування сили проти своїх громадян. По-друге, звільнити затриманих і політв'язнів.

"В-третіх, білоруська влада має відновити діалог зі своїм громадянським суспільством. Формування національної ради з представників уряду та громадянського суспільства могло б стати підходящим рішенням в цьому напрямку", - додав Науседа.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство проти демонстрантів.

На третій день протестів чинний президент Олександр Лукашенко зібрав Раду безпеки і назвав головні завдання з урахуванням погіршення ситуації в країні.