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Литва надала притулок семи мігрантам, що нелегально потрапили в країну

Автор: Валерія Поліщук

На сьогодні влада Литви надала притулок семи мігрантам з 2,6 тисячі, які попросили про це після незаконного перетину кордону країни. На розгляді залишаються ще майже 600 прохань.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Вже розглянуто 2576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам", - повідомила міністр.

При цьому вона додала, що зараз в Литву прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути додому 50 іракців, які шукають притулок.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які бажають повернутися на свою батьківщину, з них близько 50 саме з Іраку. Іракські консули допоможуть нам швидко оформити документи і повернути цих людей", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз буде протидіяти спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

Зазначимо, напередодні Євросоюз і США домовилися співпрацювати щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, що допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі.

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