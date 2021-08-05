Литва побудує паркан на кордоні з Білоруссю за два роки

У Державній прикордонній службі Литви планують відгородитися від Білорусі парканом за два роки. Вартість огорожі буде коштувати близько 150 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначено, що паркан буде встановлено на кордоні не скрізь. Це пояснюють фізичними перешкодами, викликаними особливостями ландшафту чи водойм.

"Бюджет такого проекту може скласти 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єра на ділянці кордону довжиною 508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів",- йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на кордоні з Білоруссю планують побудувати чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки, поверх якої буде натягнута концертина - використовуваний військовими колючий дріт з гострими лезами. Перед парканом буде встановлена ​​додаткова лінія з цим колючим дротом.