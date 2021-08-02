Литва готується відгородитися від Білорусі чотириметровим сітчастим парканом

Служба охорони державного кордону Литви (СОГГЛ) запропонувала побудувати на кордоні з Білоруссю сітчастий паркан висотою чотири метри і колючим дротом. Також розглядався варіант будівництва кам'яної стіни, але через особливості ґрунту від нього відмовилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Delfi .

Як заявив заступник голови СОГГЛ полковник Відас Мачайтіс, на кордоні з Білоруссю планується установка паркану зі зварної стрижневої сітки висотою близько чотирьох метрів. Вгорі він буде закінчуватися стрижнями Y-форми, на яких буде змонтована колючий дріт.

"Він буде укріплений, щоб його було не так легко перелазити", - пояснив Мачайтіс.

За його словами, всього на литовсько-білоруському кордоні планується встановити 508 кілометрів сітчастого паркану. За попередніми даними, вартість його споруди складе близько 152 млн євро. Установка огорожі може зайняти до трьох років.

Мачайтіс зазначив, що розглядалися кілька варіантів огорожі на кордоні, в тому числі будівництво кам'яної стіни. Однак через велику кількість боліт і торфовищ було прийнято рішення відмовитися від неї.