Литва ужесточила санкции против России и Беларуси: в список попали более 50 товаров

Правительство одобрило предложение Министерства экономики и инноваций о внесении в Национальный список контролируемых товаров двойного назначения более пятидесяти позиций и подпозиций товаров двойного назначения.

Речь идет о товарах, которые экспортируются через территорию Литвы через Беларусь и Россию. В основном в страны Средней Азии и могут быть использованы при ведении боевых действий на территории Украины.

Министр экономики и инноваций Литвы Аустрине Армонайте заявила, что решение принято на основании данных, предоставленных Еврокомиссией. Они показывают, что экспорт подсанкционных товаров, которые, вероятно, будут использоваться как оружие в войне против Украины, в страны Центральной Азии значительно увеличился

Борьба с уклонением от санкций против РФ

Дополнительные товары двойного назначения внесены в Национальный контролируемый список товаров двойного назначения с целью борьбы со схемами уклонения от санкций, реализуемых через подведомственные компании, работающие в третьих странах.

"После того, как Евросоюз и его партнеры запретили экспорт военной техники и товаров двойного назначения в Россию и Беларусь, страна-агрессор начала искать другие пути приобретения товаров, необходимых для производства вооружений, которые не относятся к военной технике, но могут быть использованы в производстве вооружения и военной техники", - сказала министр.

Этим постановлением Министерство экономики и инноваций обязуется уведомить Европейскую комиссию и государства-члены Европейского союза об установленном запрете на экспорт.

Санкции против России

Новый, 11-й, пакет санкций против ЕС вступил в силу 23 июня. Его Евросоюз принял в среду, 21 июня.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину российского диктатора Владимира Путина и его доходы.

Швейцария сегодня расширила санкционные списки в отношении РФ, таким образом страна присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России.