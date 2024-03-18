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Литва ужесточила контроль за ввозом зерна из России и оккупированных территорий Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литва ужесточила контроль за зерном, поступающим в Литву из России, оккупированных территорий Украины и других стран повышенного риска. В ближайшее время будут приняты новые решения о еще более строгом контроле.

С сегодняшнего дня весь импорт фуражного зерна и кормовых продуктов из стран повышенного риска будет прекращен, а из каждого вагона или транспортного средства будут взяты пробы.

Решения о проверке происхождения зерновых, проходящих через Литву, также будут приняты в ближайшее время, как только будут окончательно утверждены методологические требования.

Расследование происхождения было инициировано ведомством после получения информации от министра сельского хозяйства Украины о подозрениях, что Россия наживается на экспорте зерна с оккупированных украинских территорий в третьи страны.

"У России не должно быть возможности воспользоваться инфраструктурой Литвы и получить прибыль от продажи украинского зерна. Поэтому Министерство сельского хозяйства в ответ на полученную информацию о возможной продаже Россией через порты Балтийского моря зерна, захваченного с оккупированных территорий, срочно приняло меры по ужесточению контроля за импортом зерна из России и других стран с повышенным риском", - заявил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

В список стран повышенного риска вошли Россия, Беларусь, Приднестровье, не контролируемое правительством Молдовы, аннексированный Россией Крым и другие оккупированные территории в Украине, а также оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали в Грузии. 

Страны ЕС - за запрет импорта российского зерна

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Беларуси.

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