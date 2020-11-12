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Литва підтримує створення Кримської платформи

Автор: Анастасия Рокитна

Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу. Країна планує брати участь у її діяльності.

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Про це заявив в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна" посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, ця ініціатива співвідноситься з політикою невизнання Європейським Союзом незаконної анексії Криму.

"Ми погоджуємося з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, слідкувати за ситуацією з правами людини та екологією, порушувати інші невідкладні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму", - сказав він.

Нагадаємо, Словаччина також зацікавлена в участі в реалізації української ініціативи щодо створення Кримської платформи.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив Францію приєднатися до Кримської платформи. У Парижі пообіцяли розглянути це питання.

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