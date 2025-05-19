Литва подала иск против Беларуси в Гаагу: миграционный кризис из-за режима Лукашенко

Литва подала в Международный суд ООН иск против Беларуси за миграционный кризис. Власти обвиняют режим президента Александра Лукашенко в организации нелегальных потоков мигрантов для давления на ЕС.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что Беларусь нарушила международные обязательства по борьбе с незаконной миграцией.

По данным литовской стороны, белорусские власти увеличили авиарейсы мигрантов, помогали с визами и направляли людей к литовской границе, способствуя ее незаконному пересечению в опасных условиях.

Литва требует от Беларуси компенсации убытков, в частности расходов на строительство пограничных сооружений, и гарантий прекращения подобных действий. В МИД подчеркивают, что все попытки решить спор мирным путем не увенчались успехом.

С начала кризиса литовские пограничники зафиксировали более 23 тысяч попыток незаконного перехода границы из Беларуси.

Литва считает действия Минска формой политического давления в ответ на санкции и поддержку белорусской оппозиции в ЕС.

Ранее Литва обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления режима Лукашенко, включая насильственную депортацию и преследование граждан.

В Вильнюсе вскоре откроет работу информационный пункт Совета Европы для белорусских граждан.