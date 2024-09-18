Литва планируется передать Украине помощь еще на 50 млн евро до конца года

В рамках дальнейшей поддержки Литва намерена вложить 10 миллионов евро в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" на территории Украины, а также предоставить радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.

"Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов", - подчеркнул Касчюнас.

Основные принципы поддержки Украины, по его словам, включают минимальное использование литовских военных ресурсов с последующей компенсацией, учет будущих потребностей Украины и содействие развитию оборонной промышленности Литвы.

Одним из примеров этого сотрудничества является производство литовских дронов, которые проходят испытания на полигонах в Украине. По результатам тестов, пять из шести литовских компаний успешно прошли испытания и заключили контракты на поставку дронов в Украину.

Литва продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и обязуется ежегодно выделять на военную помощь не менее 0,25% своего ВВП, что составляет около 190 миллионов евро. С начала полномасштабного вторжения Россия Литва предоставила Украине помощь, эквивалентную 2% своего ВВП.