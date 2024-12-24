Литва планирует продлить ограничения для граждан РФ и Беларуси еще на год

Министерство иностранных дел Литвы хочет продлить ограничительные меры, которые действуют уже два года, еще на год - до 2 мая 2026 года. Сейчас закон предусматривает, что вышеупомянутые санкции применяются до 2 мая 2025 года. В ведомстве отметили, что война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, все еще продолжается, поэтому причины, по которым были приняты ограничения, не исчезли.

"Продление действия закона обеспечит Литве возможность применять ограничительные меры на национальном уровне против государств-агрессоров как внешнеполитический инструмент в дополнение к международным санкциям, введенным Европейским Союзом, в связи с войной, развязанной Российской Федерацией против Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Литва запретила россиянам покупать недвижимость

Напомним, в апреле прошлого года парламент Литвы принял закон, который запрещает россиянам покупать недвижимость. Запрет действовал до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на проживание в стране.

Также парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Беларуси.

Кроме того, россияне и белорусы, которые имеют визы, будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.