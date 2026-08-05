RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Литва планирует наладить выпуск украинских дронов, - министр обороны

12:32 05.08.2026 Ср
2 мин
В стране создали специальную государственную структуру
aimg Константин Широкун
Фото: Литва планирует наладить выпуск украинских дронов (Getty Images)

Литва стремится наладить производство украинских дронов на своей территории в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам Каунаса, эта инициатива будет реализована путем совместных инвестиций в рамках соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности, подписанного Литвой и Украиной в мае.

"У нас есть соглашение с Украиной, известное как Drone Deal. Сейчас в команде министерства происходят изменения, чтобы привлечь ключевых специалистов, которые начнут воплощать это соглашение в практические решения на местах, чтобы мы могли локализовать производство украинских дронов в Литве", – сказал Каунас.

Он также подчеркнул, что дроны будут производиться в Литве с использованием технологий, приобретенных в Украине.

По словам Министра, проект принесет пользу обеим странам, расширяя производственные мощности Украины, одновременно укрепляя оборонную промышленность Литвы благодаря новым производственным мощностям, технологическим достижениям и возможностям для литовских инженеров работать вместе с украинскими специалистами.

Элиус Чивилис, исполнительный директор агентства по содействию инвестициям Invest Lithuania, ранее заявлял, что несколько украинских инвесторов оборонной промышленности получили одобрение от литовской комиссии, рассматривающей транзакции, отвечающие интересам национальной безопасности, на начало деятельности в стране.

Мы ранее сообщали, что Украина и ЕС положили начало новому формату оборонного партнерства. Он должен стать основой Drone Deal, а затем может распространиться на другие виды вооружения.

Кроме того, Нидерланды и Дания стали восьмой и девятой странами, присоединившимися к международному соглашению Drone Deal. Это позволит совместно производить беспилотники и развивать новые технологии.

Кроме того, ранее в Германии было предложено заключить с Украиной двустороннее соглашение об обмене оборонными технологиями. Представитель ХСС в Бундестаге Александер Гоффманн заявил, что Берлин должен использовать украинский опыт в сфере беспилотников, противодействия дронам и ракетным системам для усиления собственной обороноспособности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛитваДрони