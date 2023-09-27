Литва передала Украине радиолокационное оборудование

В Министерстве обороны Литвы отметили, что эта помощь предназначена для обеспечения морского наблюдения и развития возможностей обеспечения осведомленности о морском пространстве.

Оборудование направили в соответствии с потребностями и запросами ВМС Украины.

"Эта помощь укрепит возможности Украины в области морского наблюдения и будет способствовать лучшему пониманию ситуации на море. Для Украины, которую разрушает война России, это радиолокационное оборудование будет иметь большое значение как для защиты ее территориальных вод, так и для обеспечения безопасности ее граждан", - сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В ведомстве не смогли указать стоимость и количество переданного оборудования.

Добавим, что Литва сформировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн евро на период 2024-2026 годов.

В дополнение к регулярным поставкам военной техники Литва занимается обучением украинских военных, лечением и реабилитацией украинцев, предоставляет экспертные консультации, а также выделяет средства в международные фонды помощи нашему государству.

Поддержка Украины от Литвы

Литва поддерживает Украину в полномасштабной войне против России. Страна предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, а также выступает за усиление санкций против РФ и поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

В частности, в этом месяце Литва объявила о новом пакете помощи Украине, куда войдут системы дистанционного подрыва, морские радары и боеприпасы

Литва отправила Украине полтора миллиона боеприпасов.

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