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Литва передает Украине пакет помощи для восстановления энергоинфраструктуры

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литовский сетевой оператор Litgrid передает Украине пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры. Это уже третья подобная помощь от компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что этот пакет поможет обеспечить надежные поставки электроэнергии и восстановить энергетическую инфраструктуру страны после войны.

"Мы подготовили еще один пакет помощи для пострадавшей от войны Украины, энергетическая инфраструктура которой постоянно разрушается. Мы демонтируем различные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые больше не используются на объектах Litgrid, но находятся в отличном рабочем состоянии. Мы слышим от наших коллег в Украине, что наше оборудование сразу же устанавливается в сети и помогает восстановить энергосистему страны", - заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис. 

Новый пакет помощи состоит из основного и самого дорогостоящего подстанционного оборудования в сети передачи - автотрансформатора 330/110/10 кВ, а также другого оборудования в сети передачи 330 кВ и 110 кВ, такого как распределительные устройства, компрессоры, изоляторы, вводы для автотрансформаторов, оборудование релейной защиты и автоматики, трансформаторы для измерения тока и напряжения.

Отключение света в Украине

В Украине с весны 2023 года наблюдаются регулярные отключения электроэнергии. Это происходит из-за дефицита генерации, вызванного российскими обстрелами украинских ТЭС и ГЭС. Ситуацию также усугубляет летняя жара. Повышенный спрос на электроэнергию из-за использования кондиционеров еще больше увеличивает нагрузку на энергосистему.

Власти Украины предпринимают меры по стабилизации ситуации. Осуществляется ремонт поврежденных объектов, ведутся переговоры о поставках дополнительного объема электроэнергии из-за рубежа.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 20 июня графики отключения света будут снова действовать в течение всего дня. При этом время отключений будет снижено.

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