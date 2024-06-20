Литва передает Украине пакет помощи для восстановления энергоинфраструктуры

В компании отметили, что этот пакет поможет обеспечить надежные поставки электроэнергии и восстановить энергетическую инфраструктуру страны после войны.

"Мы подготовили еще один пакет помощи для пострадавшей от войны Украины, энергетическая инфраструктура которой постоянно разрушается. Мы демонтируем различные подстанции, линейное оборудование и материалы, которые больше не используются на объектах Litgrid, но находятся в отличном рабочем состоянии. Мы слышим от наших коллег в Украине, что наше оборудование сразу же устанавливается в сети и помогает восстановить энергосистему страны", - заявил генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Новый пакет помощи состоит из основного и самого дорогостоящего подстанционного оборудования в сети передачи - автотрансформатора 330/110/10 кВ, а также другого оборудования в сети передачи 330 кВ и 110 кВ, такого как распределительные устройства, компрессоры, изоляторы, вводы для автотрансформаторов, оборудование релейной защиты и автоматики, трансформаторы для измерения тока и напряжения.