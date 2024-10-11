Литва получила первые FPV-дроны собственного производства, часть передадут Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

Как рассказали в литовском министерстве, дроны уже поступили на склады Сухопутных войск страны. Эти беспилотники предназначены как для Вооруженных сил Литвы и Вооруженных сил Украины.

Дроны были закуплены у пяти литовских производителей боевых беспилотников. Они оборудованы всем необходимым для защиты, запуска и обучения.

"Беспилотники уже начали перевозить на склады Вооруженных сил Литвы. До конца года Вооруженные силы Литвы и Вооруженные силы Украины будут оснащены литовскими боевыми беспилотниками", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Боевые беспилотники, произведенные литовскими компаниями, полностью укомплектованы, и оператору беспилотника нужно лишь подключить боеприпасы.

Более 2300 боевых беспилотников будут переданы Вооруженным силам Литвы на сумму 3 миллиона евро и почти 5000 беспилотников того же типа на сумму 5 миллионов евро - Вооруженным силам Украины.