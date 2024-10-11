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Литва получила первые FPV-дроны собственного производства, часть передадут Украине

Пятница 11 октября 2024 19:30
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Литва получила первые FPV-дроны собственного производства, часть передадут Украине Фото: литовские дроны (kam.lt)
Автор: Наталья Кава

Армия Литвы получила первые FPV-дроны местного производства. Часть дронов будет передана украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литвы.

Как рассказали в литовском министерстве, дроны уже поступили на склады Сухопутных войск страны. Эти беспилотники предназначены как для Вооруженных сил Литвы и Вооруженных сил Украины.

Дроны были закуплены у пяти литовских производителей боевых беспилотников. Они оборудованы всем необходимым для защиты, запуска и обучения.

"Беспилотники уже начали перевозить на склады Вооруженных сил Литвы. До конца года Вооруженные силы Литвы и Вооруженные силы Украины будут оснащены литовскими боевыми беспилотниками", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Боевые беспилотники, произведенные литовскими компаниями, полностью укомплектованы, и оператору беспилотника нужно лишь подключить боеприпасы.

Более 2300 боевых беспилотников будут переданы Вооруженным силам Литвы на сумму 3 миллиона евро и почти 5000 беспилотников того же типа на сумму 5 миллионов евро - Вооруженным силам Украины.

Помощь Украине от Литвы

В начале августа Литва объявила о "значительном" пакете военной помощи для Украины. В него вошли системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и способы борьбы с дронами.

До этого Литва передала Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.

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