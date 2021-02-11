Литва відмовилася заарештувати соратника Навального за запитом РФ

Волкова в Росії звинуватили в тому, що користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі у несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук

"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.

Він також додав, що використання найбільшої в світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу в політичних цілях заборонено Третьою статті Конституції цієї організації.



