Литва може оголосити надзвичайний стан через мігрантів з Білорусі

Служба охорони державного кордону Литви вимагає ввести режим надзвичайної ситуації у зв’язку з масштабним потоком мігрантів з Білорусі. Лише за останню добу прикордонники зафіксували рекордну кількість нелегалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Центр надзвичайних операцій подав пропозицію Міністерства внутрішніх справ оголосити надзвичайний стан. Ми сподіваємось, що міністерство оцінить наш запит і прийме відповідні рішення ", - сказав заступник голови прикордонної служби Відас Мачайтіс.
Зазначено, що минулої доби було затримано 150 нелегалів.
"Якщо минулого року у нас було близько 70 нелегальних мігрантів, то цього року ми вже маємо понад 800 - потік збільшився в одинадцять разів", - підкреслив Мачайтіс.
За його словами, під житло цим людям планують облаштувати приміщення школи.
"Зараз встановлюють ліжка, везуть постільну білизну, поліція і прикордонники забезпечать охорону, організовують постачання харчування", - розповів заступник голови прикордонної служби.
Він наголосив, що приміщення на заставах у Варені та Вільнюсі заповнені.
"На цей час люди просто сидять на підлозі, оскільки в наших заставах не передбачалася така велика кількість біженців", - зауважив Мачайтіс.
Він також підкреслив, що потоки нелегальних мігрантів є рекордними.
"Затримати 161 нелегала за дві ночі - таких цифр в історії нашої служби ще не було", - сказав Мачайтіс.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 червня у зв'язку зі зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почнуть охороняти кордон Литви з Білоруссю.