Литва оголосила збір коштів на "Байрактар" для України

У Литві почався збір коштів на покупку бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анашаускаса.

"Литовці купують "Байрактар" для України. За один день було зібрано 1 млн євро (потрібно 5 млн євро)", - зазначив він.

Він також опублікував реквізити для охочих допомогти зібрати кошти на безпілотник: