Не тільки катер. "Байрактар" на Зміїному знищив два російських ЗРК "Тор"
В районі острова Зміїний ударний безпілотник "Байрактар" знищив не тільки російський катер. А і два зенітно-ракетних комплекси "Тор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
"В районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту Bayraktar TB2 був вражений десантний катер росіян проекту 11770 "Серн " і два зенітних ракетних комплекси "Тор", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, проект 11770 "Серна" - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні. Вони призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки. Також застосовується для висадки десанту.
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України показали роботу "Байрактара" по ще одному російському військовому катеру.
До цього 2 травня за допомогою безпілотника були знищені два російських катери типу "Раптор", а наступного дня накрили командний пункт і боєкомплект окупантів на острові Зміїний.
Українське видання Defense Express писало, що після цих ударів на острові залишається багато загиблих і поранених, тому готувалася евакуація.
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