Не тільки катер. "Байрактар" на Зміїному знищив два російських ЗРК "Тор"

В районі острова Зміїний ударний безпілотник "Байрактар" знищив не тільки російський катер. А і два зенітно-ракетних комплекси "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначимо, проект 11770 "Серна" - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряному каверні. Вони призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки. Також застосовується для висадки десанту.

"В районі українського острова Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту Bayraktar TB2 був вражений десантний катер росіян проекту 11770 "Серн " і два зенітних ракетних комплекси "Тор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України показали роботу "Байрактара" по ще одному російському військовому катеру.

До цього 2 травня за допомогою безпілотника були знищені два російських катери типу "Раптор", а наступного дня накрили командний пункт і боєкомплект окупантів на острові Зміїний.

Українське видання Defense Express писало, що після цих ударів на острові залишається багато загиблих і поранених, тому готувалася евакуація.

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