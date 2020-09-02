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Литва обвинила Россию в отравлении Навального

Вильнюс, Среда 02 сентября 2020 18:58
Литва обвинила Россию в отравлении Навального
Фото: Линас Линкявичус (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят российские власти. По его словам, Россия перешла многие черты, которые до сих пор считались "красными линиями", и должна быть наказана.

Об этом Линкявичус написал на своей страниц в Twitter.

"Шокированный новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вы не сможете купить это (препарат - ред.) в аптеке. За этим стоит российская власть", - заявил министр.

При этом он отметил, что ответственные за отравление Навального должны понести ответственность.

"Те, кто ответственные за такое циничное преступление - должны понести ответственность. Немного красных линий осталось не перейденными", - заявил министр.

Напомним, 2 сентября немецкие военные токсикологи заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок".

Кроме того, Германия готова будет ввести санкции против России, если подтвердится версия с отравлением Навального.

Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в российском Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в его организме ядов, по инициативе семьи его перевели в берлинскую клинику "Шарите".

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