Литва звинуватила Білорусь у виштовхуванні нелегалів на її територію

Išgalvotas istorijas apie Lietuvos pasieniečių smurtą ir nežmonišką elgesį su migrantais nuolat pasakojantys Baltarusijos propagandininkai apdairiai nutyli, jog brutalią fizinę jėgą prie valstybės sienos naudoja būtent Baltarusijos jėgos struktūros. Štai taip Švenčionių rajone riaušių malšinimo ekipuotę dėvintys Baltarusijos pareigūnai metaliniais skydais išstūmė 13 migrantų grupę. Kelias paras tarp dviejų valstybių išbuvę migrantai atsisakė eiti į Lietuvą, pageidavo grįžti į Baltarusiją ir išvykti namo. VSAT pareigūnai jiems reguliariai pristatydavo maisto bei vandens. Šiuo metu visi 13 migrantų, vykdant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovės sprendimą, yra Baltarusijoje ir prie valstybės sienos daugiau nesiartino. Belarus propagandists keep spinning fake stories about brutal and violent behaviour of Lithuanian border patrols though we have enough evidence that the Belarus forces, not the Lithuanians, use violence. Recently, Belarus officers in full riot gear brutally pushed back a group of 13 irregular migrants. After spending a few days on the borderline between Belarus and Lithuania, the migrants expressed their wish to return to Belarus and to fly back home but Belarus officials ignored them. While migrants were staying on the borderline, the patrols of State Border Guard Service were providing them with water and food. In the meantime, this group of migrants is in Belarus and hopefully will return back home soon.