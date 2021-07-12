Литва через нелегалів закликала ЄС ввести нові санкції проти Білорусі

Литва через наплив нелегальних мігрантів з білоруського боку закликає Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі . Вільнюс покладає відповідальність за міграційну кризу на Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовський портал BNS .

За словами міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса, на цьому тижні він представить свою пропозицію колегам зі скандинавських і балтійських країн.

"Використання міграції в якості зброї проти країн ЄС навіть більш цинічно, ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, що використовують мігрантів в якості гібридної зброї, повинні отримати болючу відповідь з боку ЄС", - заявив він.

Він також зазначив, що Брюссель повинен перешкоджати авторитарним режимам використовувати людей для політичного шантажу. При цьому він не уточнив, які саме санкції пропонуватиме.