Литва в следующем году планирует подготовить 3,5 тысячи бойцов ВСУ

Литовские инструкторы планируют подготовить 3500 бойцов Вооруженных сил Украины в следующем году.
Об этом заявила армия Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Отмечается, что в этом году инструкторы литовской армии подготовили 2,9 тысячи украинских военных.
Литовская армия сообщила, что украинские солдаты проходят обучение с использованием инфраструктуры Вооруженных сил Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.
Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения украинских военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, техники, подготовки командиров разного уровня и военных специалистов в различных областях.
В апреле литовские инструкторы присоединились к миссии военной помощи Украине, где в этом году они обучили 850 украинских солдат на 14 различных курсах в рамках многонациональной программы военной подготовки под руководством Германии.
Инициатива Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Литвы включала передачу знаний инструкторов и предоставление необходимых инструментов для обучения, которые после окончания курсов были переданы украинским военным.
Украинские солдаты прошли курсы международного инструктора, руководителя стрельбы, оператора зенитной установки L70, инструктора по работе военной полиции и личной защиты, командира дивизии 120-мм минометов, командира пехотной дивизии и многие другие курсы, необходимые Вооруженным силам Украины.
Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.
Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.
Сегодня сообщалось, что Литва передала украинским военным новую партию военной помощи. Она уже прибыла в Украину.
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