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Литва направила в Україну військових інструкторів

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Вільнюс, Вівторок 15 лютого 2022 14:30
Литва направила в Україну військових інструкторів Фото: Литва направила в Україну військових інструкторів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 15 лютого, Литва направила в Україну військових інструкторів. Вони навчатимуть українських військових використовувати ракетні системи"Стінгер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно із заявою Збройних сил Литви, група солдатів з батальйону протиповітряної оборони країни навчатиме своїх колег в Україні "в найближчі кілька тижнів".

"Ми повністю підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну. Зброя і техніка - ніщо без знань і навичок їх експлуатації, тому ми поділимося нашими знаннями і досвідом разом з переданими системами ППО малої дальності "Стінгера"", - заявив начальник оборони Литви Вальдемарас Рупшис.

За словами представників армії, військовослужбовці, яких направила в Україну, багато років служили в батальйонних підрозділах ППО, оснащених "Стінгерами", і передадуть українцям досвід, накопичений литовськими збройними силами за роки використання цих систем.

Литовські війська також беруть участь у навчальній місії в Україні, де вони готуватимуть українських військових інструкторів разом з військовослужбовцями з інших країн.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

У той же час Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.

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