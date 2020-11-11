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Литва направила ноту протесту Білорусі і просить пояснити інцидент на БелАЕС

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Литви направило Білорусі ноту протесту через інцидент під час запуску Білоруської атомної електростанції. Від Білорусі вимагають пояснити причини інциденту.

Про це повідомили в прес-службі МЗС Литви.

У МЗС зазначили, що Литві і всьому міжнародному співтовариству важливо керуватися офіційною і фактичною інформацією про ситуацію на БелАЕС.

"Тому від Білорусі потрібно негайна відповідь щодо інциденту, його причин і впливу на процес пуску АЕС і забезпечення ядерної безпеки", - повідомили в МЗС.

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Також Литва наголошує на важливості забезпечення безпеки на АЕС і закликала припинити запуск атомної електростанції до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандартні ядерної безпеки, екологічних вимог та процесу стрес-тестування.

Нагадаємо, на початку листопада в енергосистему Білорусі був включений перший енергоблок БелАЕС.

Після цього МЗС Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск атомної електростанції.

Як писало РБК-Україна, 10 листопада стало відомо, що вироблення електроенергії на БелАЕС припинено через необхідність заміни певного обладнання.

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