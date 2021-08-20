Литва має намір за рік завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Крім того, на проект буде виділено 152 млн євро.

У проекті постанови уряду, який Кабінет Міністрів Литви буде обговорювати в 24 серпня, передбачені конкретні деталі. Так, наприклад, захисна огорожа, має бути висотою не менше чотирьох метрів. Додатково колючий дріт буде протягнута і з білоруської сторони.

У проекті передбачено, що загородження повинно бути стійке до погодних умов, вологи, а також має бути зведено з урахуванням особливостей грунту, вітру.

Проект передбачає обладнання також спеціальної інфраструктури, необхідної для обслуговування прикордонної території.