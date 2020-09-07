Литва сподівається, що Україна в найближчі роки стане кандидатом на членство в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що Україна в найближчі роки стане кандидатом на членство в Європейському союзі. За його словами, Україна демонструє лідерство серед країн Східного партнерства.

Про це Науседа сказав у ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба глави держави.

"Гітанас Науседа підкреслив, що сподівається, що під час президентства Володимира Зеленського Україна зробить все, щоб стати членом Євросоюзу, і зазначив, що серед країн Східного партнерства наша держава демонструє лідерство", - цитує розмову лідерів країн прес-служба українського президента.

Зазначимо, Зеленський в ході розмови з Науседою також назвав мету України на жовтневому саміті з ЄС. За словами президента, серед головних цілей він бачить оновлення частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Сторони також відзначили загальний настрій провести чергове засідання Ради президентів України та Литви наприкінці цього року в Києві.

Нагадаємо, ще бувши кандидатом в президенти Литви Науседа заявляв, що не поїде в Москву і не буде зустрічатися із президентом Володимиром Путіним, якщо Росія не піде з Криму, який вона анексувала у 2014 році.